Detingut per presumptament intentar explotar amb una fuita de gas butà el pis que compartia amb la seva parella

@EP





Agents de la Policia Nacional han detingut a Granada a un home de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i un altre d'estralls després d'haver estat denunciat per la seva parella i haver intentat fer volar el domicili on residia amb la víctima provocant un fuita de gas butà.





Aquest intent va generar una situació d'alt risc d'explosió i el detingut ja ha passat a disposició de l'autoritat judicial, segons ha informat en un comunicat la policia.





El detingut residia amb la seva parella en un pis ubicat en una segona planta d'un immoble de barri del Zaidín i durant la tarda de dimecres passat, dia 4, segons el relat policial, hauria arribat a el domicili comú i iniciat una forta discussió, insultant , amenaçant a la dona i mostrant un comportament agressiu.





En el transcurs d'aquesta discussió el presumpte autor va arribar a trencar la televisió i dos telèfons mòbils pertanyents a la víctima i va abandonar després l'immoble, ha afegit la policia.





Moments després es va presentar una dotació policial que va acompanyar la dona fins a la comissaria després de manifestar la seva voluntat de presentar denúncia per maltractaments.





Hores més tard, es rebia una trucada al 091 en què un ciutadà alertava d'una forta olor a gas dins el bloc en el qual resideix. Només arribar al portal indicat els agents ja van poder percebre-ho i van descobrir a través dels veïns que la suposada fuita provenia d'un pis de la segona planta.





Després de donar avís al Servei Municipal de Bombers, els policies van localitzar a l'escala a un individu que podria tractar-se de l'habitant del pis on s'estava produint la fuita.





Una vegada que aquest els va confirmar que vivia en aquest immoble, van accedir a la mateixa amb les seves claus, veient sorpresos per una alta concentració de butà mentre podien escoltar un xiulet que indicava l'existència d'una fuita de gas considerable.





Després d'assegurar el bloc, salvaguardant la integritat física dels veïns, les dotacions de bombers van neutralitzar la fuita de gas, el qual havia estat valorat com d'alt risc d'explosió.





Les agents policials i de bombers van comprovar l'existència de dues connexions de gas butà que havien estat tallades, presumiblement amb un ganivet que va aparèixer al costat d'elles. Aquestes bombones de butà estaven connectades als fogons i al termo de la cuina del pis.





L'habitant de l'habitatge va ser detingut, segons ha avançat Ideal de Granada, i va ser traslladat fins a dependències policials, encara que ja en el matí d'aquest divendres ha passat a disposició de l'autoritat judicial.