Boris Johnson assegura que el referèndum d'independència a Escòcia "no és una prioritat"

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha rebutjat una vegada més aquest dijous durant la seva visita a Escòcia les demandes de Govern de la ministra principal, Nicola Sturgeon, per celebrar un referèndum d'independència, afirmant que "no és una prioritat" per a ell en aquests moments.





"Crec que la prioritat per al nostre país en el seu conjunt és recuperar-se i treballar junts per sortir d'aquesta pandèmia, i crec que les oportunitats són absolutament fenomenals", ha dit Johnson en la seva visita a la ciutat costanera de Fraserburgh, a l'est d'Escòcia .





Boris Johnson @ep





"L'èmfasi, crec, ha d'estar en la recuperació econòmica i crec que el canvi constitucional no és una prioritat (...), està tan lluny de les prioritats de la meva agenda com és possible", ha respost Johnson a les preguntes per videoconferència de la premsa des d'un vaixell que l'ha portat a fer una visita a un parc eòlic marí.





Johnson ha insistit en el seu segon i últim dia a Escòcia a aconseguir que el Regne Unit surti endavant "amb força" de la crisi sanitària, apel·lant a la unitat de "tots" per aconseguir aquest objectiu. El Govern es "centra en l'ocupació i en la recuperació econòmica i el creixement econòmic verd", ha dit.





El primer ministre britànic també ha assegurat que té "moltes ganes" de seguir treballant amb el Govern escocès, tot i que aquesta setmana s'ha conegut que va rebutjar una invitació de Sturgeon per reunir a Edimburg i tractar assumptes econòmics i de recuperació de la pandèmia.





Les paraules de Johnson contrasten amb les que dies enrere va manifestar la seva número dos de Govern, Michael Gove, que va assenyalar que les autoritats "no s'interposaran en el camí d'un plebiscit" si aquesta és la "voluntat definitiva" de poble escocès.





En les passades eleccions de el 6 de maig, el Partit Nacional Escocès (SNP) va ser la força més votada amb 64 escons, que sumats als vuit que van obtenir dels Verds, també independentistes, van aconseguir 72 dels 129 seients de Parlament de Holyrood, set més dels que es necessita per aconseguir la majoria.





El programa electoral del SNP inclou primer l'aprovació d'un projecte de llei per celebrar un nou referèndum quan acabi la pandèmia i pressionar posteriorment a el primer ministre perquè activi la Secció 30 de la Llei d'Escòcia de 1998 que permetria la consulta.





A la consulta de 2014, amb gairebé un 85 per cent de participació, el 'no' es va aconseguir imposar amb un 55 per cent, tot i que l'independentisme escocès va atribuir aquest resultat a la campanya de la por a una sortida de la UE, la qual finalment es va produir igualment amb el Brexit.