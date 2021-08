La Xina confirma més de cent casos diaris de coronavirus per primera vegada en els últims sis mesos

Les autoritats de Xina han notificat aquest divendres més d'un centenar de casos de coronavirus durant l'últim dia, la màxima xifra en els últims sis mesos, enmig d'un augment dels contagis atribuïts a la propagació de la variant delta que ha portat a les autoritats a reimposar restriccions de moviment.





La Comissió Nacional de Salut xinesa ha indicat que durant les últimes 24 hores s'han registrat 124 positius --80 transmesos de forma local i 44 importats--, entre ells 61 a Jiangsu, convertit en un dels epicentres d'aquest últim repunt.





Una dona passeja per Pequin @ep





D'aquesta forma, el total de casos detectats al país ascendeix a 101.094, amb 4.636 morts, mentre que 87.492 persones s'han recuperat fins ara de la Covid-19, segons ha recollit l'agència xinesa de notícies Xinhua. En aquests moments hi ha 1.370 casos actius, inclosos 34 pacients en estat greu.





He Quinghua, un alt càrrec de la Comissió Nacional de Salut, va afirmar dijous que el repunt de casos està generant complicacions als esforços de resposta de les autoritats, si bé ha agregat que ara com ara no hi ha risc de estar fora de control.





"Mentre les autoritats locals apliquin de forma estricta les mesures de prevenció i control, crec que l'epidèmia estarà en línies generals sota control en dos o tres períodes d'incubació", ha explicat, tal com ha recollit Xinhua.





La vice primera ministra de Xinesa, Sun Chunlan, va subratllar el dimecres que el control i prevenció de la Covid-19 ha de ser "la principal prioritat" dels governs locals i ha posat l'accent en la importància de vigilar d'aprop aeroports, ports i fronteres terrestres.





La Xina va imposar el dimarts importants restriccions de viatge, inclòs el tancament temporal d'aeroports i alertes de viatge a la població sobre desplaçaments interns, a causa de la variant delta, detectada per primera vegada a l'Índia.





El brot es va iniciar a la ciutat de Nanquín, a la província de Jiangsu (est), on nou treballadors de neteja de l'aeroport van donar positiu el 20 de juliol, brot aparentment relacionat amb un vol des de Rússia, després del que els contagis s'hagin estès a diverses ciutats, entre elles Pequín i Zhangjiajie.