Kiko Rivera explica la raó per la qual ha passat per quiròfan

@EP





Kiko Rivera ha volgut explicar a través del seu Instagram la raó per la qual ha hagut de passar per quiròfan. Així, s'ha sincerat: "Gràcies pel tracte en aquesta migració de banda gàstrica", deia esmentant al Doctor que l'ha operat. "Per problemes de salut hem hagut de treure-la", afegia.





No ha volgut dir molt més al respecte, tot i que ha assegurat que compartirà més detalls sobre l'operació amb els seus seguidors i tots aquells que s'han preocupat pel seu estat de salut. "Ja us explicaré més endavant, però m'ha fet un mal bastant important a l'estómac. Comença una nova vida i ara toca cuidar-se al cent per cent", escrivia.