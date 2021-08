Tres històries de negacionistes antivacunes que han mort per Covid-19

La campanya de vacunació al Regne Unit va començar abans que l'espanyola però s'ha trobat amb un límit que no pot sobrepassar: els negacionistes. Moltes persones encara dubten de l'eficàcia de la vacuna i una mostra d'això és Facebook, on es comparteixen milions de publicacions diàriament que inciten a la conspiranoia i, sobretot, generen el còctel perfecte per deixar a la societat paralitzada sense poder sortir de la pandèmia.





Però més enllà de les xifres, el més perillós de el negacionisme és la mort. Poder vacunar-se de Covid-19 i no fer-ho és com comprar uns quants bitllets de la loteria i jugar a veure si et toca. I molts afortunats sabran que sí, que pot tocar. És el cas d'aquests tres ciutadans britànics: van jugar a la loteria del Covid-19 i els va tocar, i ara estan morts.





Vacuna Covid-19 @ep





David Parker, de 56 anys, era gerent d'un club d'oci nocturn i portava setmanes compartint publicacions a Facebook on tractava de convèncer als usuaris perquè s'oposessin a posar-se la vacuna. La seva última publicació és una imatge on detalla per què mai s'anava a posar la vacuna. Després va contraure el Covid-19 i, després poques setmanes, estava mort. Un amic seu li va dir a el diari 'The Sun': "La seva família està devastada, eren molt propers i s'estimaven molt. Però malgrat la seva terrible pèrdua, els agradaria que se sabés que estan animant a tots a que es vacunin perquè no volen que altres pateixin com ara ".





Però no és l'únic cas. John Eyers, un pare de família esportista, amant de l'escalada i de l'culturisme, i conegut negacionista, va morir per Covid-19 la passada amb només 42 anys. Poc abans de ser intubat va revelar als seus metges que hauria desitjat vacunar-se a temps. "Pensava que si contreia el coronavirus estaria bé, que simplement tindria una malaltia lleu", explica la seva germana bessona per esgrimir els motius de John Eyers per no vacunar-se.









Leslie Lawrenson, de 58 anys, graduat de la Universitat de Cambridge, també va morir a casa a Bournemouth el 2 de juliol, només nou dies després de publicar imatges a Facebook que explicaven per què Covid no era 'res a témer ".