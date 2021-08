Laporta: "No estic disposat a hipotecar els drets del club ni pel millor jugador del món"

@EP





El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparegut davant els mitjans per explicar els motius de la sortida de Leo Messi del club blaugrana. "Primer de tot, vull dir que hem rebut una herència dolenta i la massa salarial esportiva representa el 110% dels ingressos de club. No tenim marge salarial. Les normes que regeixen La lliga marquen unes limitacions i no tenim marge", ha començat.





"Tenim uns contractes vigents i una massa salarial esportiva amb unes magnituds que no ens permeten tenir marge salarial. Perquè us feu una idea és que el límit salarial que podríem afrontar és amb la regla 4 a 1. Per tenir 25 milions de salari hem d'alliberar 100. Això són molts jugadors. La direcció esportiva està treballant per reduir la massa salarial i hi ha alguns jugadors amb els que hem arribat a un acord, però amb altres no és tan fàcil", ha dit.





"Per tenir aquest fair play, el Barça havia d'estar a favor d'un contracte que era una hipoteca del club de mig segle, pels drets de televisió. Jo no estic disposat a hipotecar els drets del club per ningú. Tenim una institució que està per sobre de tots, fins i tot per sobre del millor jugador del món. És cert que rebríem uns diners, però pensem que hipotecar els drets de televisió mig segle no és el que convé a l'entitat. A Messi li estarem sempre agraïts ", ha seguit.







En aquesta línia ha seguit explicant la raó per la qual l'argentí no podrà seguir vinculat al club en el qual ha estat els últims 21 anys. "Inscriure a Leo passava per acceptar un acord que no beneficiava al Barça. Posàvem a disposició durant mig segle els drets audiovisuals del Barça, entenem que no ho hem de fer. Leo volia quedar-se al Barça i nosaltres també. La voluntat del jugador era determinant, però la situació econòmica de l'entitat i fer una inversió d'aquest volum... no tenim marge salarial, ho hem excedit".





"El primer que vam acordar que signés dos anys a pagar en cinc anys. Messi ha posat facilitats en tot. Pensàvem que encaixava en els criteris de La Lliga, en altres països funciona, però aquí no ha estat acceptat. La Lliga també tenia les seves pressions perquè havia clubs que volien que es complissin les normes. Després vam passar a un contracte de cinc anys, que Leo també va acceptar. Ell té les seves intencions i els seus plans i li encaixaven mínim dos anys al Barça. Nosaltres volíem que l'etapa post-Messi comences en dos anys, però ho hem d'avançar aquests dos anys. No pot ser. Quan vam fer el contracte de cinc anys, pensàvem que podíem renovar a Messi. La Lliga ens va deixar entreveure que això podria entrar. Però ha acabat desencadenant aquesta situació", ha dit.







Amb això, ha conclòs: "Vull agrair a les parts que han negociat, que havien de fer compatible diferents aspectes que afectaven les dues parts. Dins La Lliga ens hem d'acollir a aquesta norma, malgrat que pensàvem que havia de ser més flexible. Leo s'ho mereix tot, és un home que ha demostrat la seva estimació pel Barça i la seva voluntat de quedar-se. Jo estic trist, però estic convençut d'haver fet el millor per al FC Barcelona. El millor jugador del món té altres propostes".