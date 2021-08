Alerta per la presència de llet no declarada a aletes de pollastre estil americà La Cuinera

L'Agència Espanyola de Sanitat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la presència de proteïna de llet no declarada a l'etiquetatge de aletes de pollastre estil americà de la marca La Cocinera. L'alerta sanitària ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.













En concret, estan afectats els lots L109722A14 i L110322A14, amb data de caducitat de juliol de 2022, del producte "Aletes de pollastre. Estil americà. Marinades, cuites, arrebossades, prefregides i ultracongelades", que es presenta en format d'envàs de cartró de 500 grams.

El producte ha estat distribuït a totes les comunitats i ciutats autònomes a excepció de Melilla.





La AESAN, dependent de el Ministeri de Consum, ha tingut coneixement d'aquesta alerta mitjançant una notificació de les autoritats sanitàries de Madrid, i ha donat trasllat de la mateixa a totes les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (RASFF) a l'estar el producte fabricat a Polònia.





Com a mesura de precaució, l'Aesan recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la proteïna de la llet que poguessin tenir el producte a casa que s'abstinguin de consumir-lo. En qualsevol cas, l'Agència recorda que el consum d'aquest producte no implica cap risc per a la resta de consumidors.