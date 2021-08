Descobreixen que un fàrmac per al colesterol disminueix un 70% la infecció per Covid

@EP





Fa mesos que els experts treballen en trobar fàrmacs eficaços per tractar els pacients que pateixen un Covid-19 greu. Des de l'estiu de 2020 estudien la possibilitat d'utilitzar el fenofibrat i la seva forma activa i ara saben, segons un estudi publicat a la revista Frontiers in Pharmacolog i, que aquest medicament pot reduir un 70% la infecció.





Els investigadors, dirigits per la Universitat de Bidmingham i la Universitat de Keele, a més de per l'Institut Científic San Raffaele, han assegurat que aquests resultats s'han obtingut usant dosis segures de fenofibrat. Aquest és un medicament barat l'ús del qual està aprovat en gairebé tots els països del món. Es pren de forma oral i s'usa per controlar els nivells alts de colesterol i lípids en sang.





Ara els experts han demostrat la seva eficàcia per ajudar a disminuir els símptomes greus de Covid al laboratori, on han descobert que disminueix un 70% la infecció. Així, sol·liciten que s'iniciïn assajos clínics amb pacients ingressats als hospitals, cosa que ja s'està fent en les investigacions de l'Hospital de la Universitat de Pennsilvània, als Estats Units, i de la Universitat Hebrea de Jerusalem, a Israel.





"Atès que el fenofibrat és un fàrmac oral molt barat i disponible a tot el món, juntament amb el seu extens historial d'ús clínic i el seu bon perfil de seguretat, les nostres dades tenen implicacions mundials, especialment en els països de renda mitjana-baixa i en aquelles persones per a les quals no es recomanen o no són adequades les vacunes, com els nens, les persones amb trastorns hiperinmunitarios i les que utilitzen immunosupressors ", ha declarat el Dr. Alan Richardson, de la Universitat de Keele.