CaixaBank rep la certificació de qualitat d'Aenor a la seva gestió interna

CaixaBank Operational Services (Cops), la filial de serveis operatius del Grup CaixaBank, ha rebut la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 d'Aenor, un dels reconeixements de qualitat més estesos del món, ha informat aquest divendres l'entitat bancària en un comunicat.



L'avaluació realitzada per Aenor certifica que CaixaBank Operational Services compleix amb els requisits que estableix la norma ISO 9001 en els serveis de gestió interna o backoffice que presta als diversos departaments i àrees del grup.



A més, també reconeix la millora contínua en la gestió dels seus processos, la implicació dels professionals per un "treball ben fet" i la transmissió del compromís de la qualitat entre tots els membres de l'organització.



Així mateix, la certificació dóna especial importància a la implementació d'iniciatives de transformació digital i de processos.



Concretament, la filial del Grup Caixa ha millorat l'eficiència de les operacions mitjançant l'ús d'eines tecnològiques, com l'automatització de tasques repetitives que requereixen d'interpretació complexa o de processos senzills o la captura automàtica de dades i imatges per a la gestió de documentació per part del backoffice.



El director de la regió mediterrània d'Aenor, Ángel Luis Sánchez, ha lliurat aquest certificat a director general de CaixaBank Operational Services, Fernando Rodríguez Baquero, i el responsable de qualitat de COPs, Josep Vaqué Valls.