La NASA demana voluntaris per participar en una missió on es simularan les condicions de vida de Mart

La NASA demana voluntaris motivats per participar en missions d'un any en un hàbitat que simularà els factors estressants de l'espai profund, que començarà a la tardor de 2022.





Coneguda com Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), la sèrie de missions inclou tres simulacions de la superfície de Mart d'un any basades en el Centre Espacial Johnson de la NASA. Els anàlegs donaran suport a la investigació per desenvolupar mètodes i tecnologies per prevenir i resoldre problemes potencials en futures missions de vols espacials tripulats a la Lluna i Mart, informa la NASA en un comunicat.





Representació de Mart de l'Mard Dune Alpha @ep





Cada missió constarà de quatre membres de la tripulació en un mòdul d'habitació imprès en 3D de 570 metres quadrats, anomenat Mars Dune Alpha. L'hàbitat simularà els desafiaments d'una missió a Mart, incloses les limitacions de recursos, fallades en els equips, retards en les comunicacions i altres factors ambientals estressants.





Les tasques de la tripulació poden incloure caminades espacials simulades, recerca científica, ús de realitat virtual i controls robòtics i intercanvi de comunicacions. Els resultats proporcionaran dades científiques importants per validar sistemes i desenvolupar solucions.





La NASA busca ciutadans nord-americans o residents permanents sans i motivats que no siguin fumadors, tinguin entre 30 i 55 anys d'edat i dominin l'anglès per a una comunicació efectiva entre la tripulació i el control de la missió. La selecció de la tripulació seguirà els criteris estàndard de la NASA per als aspirants a astronautes.





Es requereix un mestratge en un camp STEM com enginyeria, matemàtiques o ciències biològiques, físiques o informàtiques d'una institució acreditada amb al menys dos anys d'experiència professional en STEM o un mínim de mil hores pilotant una aeronau.





També es consideraran els candidats que hagin completat dos anys de treball per a un programa de doctorat en STEM, o hagin obtingut un títol metge o un programa pilot de prova. A més, amb quatre anys d'experiència professional, es poden considerar els sol·licitants que hagin completat la capacitació d'oficials militars o una llicenciatura en ciències en un camp STEM.