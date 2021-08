Verdeliss informa que està embarassada del seu vuitè fill

Pixabay





Verdeliss ha anunciat a través de les seves xarxes socials que està embarassada per vuitena vegada. La influencer ha compartit una imatge en què apareix al costat del seu marit i l'ha acompanyat del següent text: "Ja en el quart mes d'embaràs, el que va de la setmana 12 a la 16. Efectivament, hi ha un nadó creixent en el meu interior i no sabria dir-vos si ha estat fàcil o no, guardar el secret. Aquest cop, tot ha estat tan diferent!".





"M'he debatut entre proclamar als quatre vents la nostra felicitat o seguir emparats en aquesta preciosa bombolla on només els nostres més íntims coneixien la notícia ... on només existia afecte i il·lusió compartida (gràcies a tota la nostra família i amics per ser tan "confidencials" jeje). On si ningú més ho sabia, a ningú més donàvem el poder de fer-nos mal", ha continuat.