La propera setmana serà calorosa en la major part d'Espanya

La propera setmana, la segona del mes d'agost, serà calorosa en la major part d'Espanya i amb escasses precipitacions, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En aquest sentit, el portaveu de l'organisme estatal, Rubén de el Camp, ha indicat que l'agost ha començat fresc en moltes zones d'Espanya. De fet, el dia 1 hi va haver temperatures mínimes molt baixes, com els 3,8 graus centígrads (ºC) de mínima registrats a Burgos-Aeroport.





@EP





"Cal destacar que, des de mitjans dels anys 80, no es van assolir valors tan baixos en plena canícula en aquesta ciutat, a Burgos, i això que és un a de les més fredes d'Espanya", ha puntualitzat De el Camp.





Posteriorment, s'han recuperat les temperatures i aquest divendres serà un dia calorós, tot i que dissabte dia 7 les temperatures baixaran en gairebé tot Espanya, excepte a l'extrem oriental peninsular, on pujaran.





Diumenge passava just el contrari: baixada de temperatures en l'àrea mediterrània i pujada a la resta. "Tindrem en general, de nou, un cap de setmana fresc per a l'època al nostre país, si exceptuem les regions banyades per la Mediterrània", ha afegit.





Aquest ascens tèrmic, que ja comença el diumenge, continuarà durant bona part de la propera setmana a pràcticament tot Espanya. A partir ja de dimarts i sobretot de dimecres, la calor serà el protagonista, amb temperatures màximes superiors a 35ºC en moltes zones de la Península i Balears, i més de 38ºC en punts del terç sud i conca de l'Ebre.





També seran caloroses les nits. A la Mediterrània no baixarà de 22ºC, a més amb alta humitat relativa que incrementarà la sensació de xafogor. Tampoc es baixarà d'aquests 22ºC en molts punts de l'Ebre, zona centre i meitat sud a partir de dimecres.





"En aquests moments, els models de predicció indiquen que aquesta calor, tot i que serà intens, en principi no donarà lloc a valors molt extrems, però persistirà durant diversos dies. El que ens diuen els models de predicció: calor intensa, encara que no extrem, però persistent ", ha manifestat el portaveu d'AEMET.





A més, s'esperen poques pluges, que aquest cap de setmana poden caure en forma de xàfecs en punts de nord, també a Catalunya i la Comunitat Valenciana. La setmana que les precipitacions seran escasses.





Durant la segona quinzena d'agost, podrien continuar aquestes altes temperatures per sobre del normal: primer, en el terç oriental peninsular i Balears, estenent la calor a finals de mes també cap a l'oest i bona part de sud.





Juny va tenir una temperatura superior a una dècima a la seva mitjana normal i juliol una dècima inferior, de manera que, amb els dos primers mesos ja acabats, l'estiu de 2021, de moment, té una temperatura que coincideix amb el seu promedi normal. "Veurem cap a on decanta la balança agost, encara que com diem, de moment sembla probable que acabi sent càlid", ha recalcat el portaveu.





Finalment, De el Camp ha apuntat que tampoc sembla que les pluges hagin de ser molt abundants en el que resta de mes, amb els pronòstics a mig termini actuals a la mà.