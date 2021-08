Tebas i Laporta discuteixen per l'acord de La Lliga amb CVC i els drets televisius

@EP



El president de LaLiga, Javier Tebas, i el del FC Barcelona, Joan Laporta, han discutit aquest divendres en públic sobre l'acord milionari de LaLiga amb el fons inversor CVC i la seva incidència en els drets televisius dels clubs a llarg termini, després que el mandatari blaugrana hagi posat aquest acord entre un dels motius de la sortida de Messi del club.





"Hola Joan Laporta, saps que l'operació de CVC no hipoteca els drets de televisió del FC Barcelona 50 anys, el que fa és que tinguin més valor per a tots els clubs i així tu els puguis hipotecar als teus bancs i resoldre el gran deute. Així ho entenies fa hores", va escriure Tebas al seu compte de Twitter.





Laporta, que en aquell moment estava en roda de premsa per explicar els motius de la sortida de Leo Messi, per la impossibilitat de fer efectiu l'acord entre les parts per a la seva renovació, va respondre en directe al president de LaLiga.





"Hola, Javier. Et diré que això no ho interpretem així. Va haver-hi unes converses ahir entre els nostres alts executius i els que dirigeixen aquesta operació i no ens van donar les respostes satisfactòries per estar a favor d'aquesta operació que comporta, com saps i hem parlat, certs riscos que no vull assumir com a president pel bé del Barça", va argumentar.





"Puc entendre les formes jurídiques que articulis, perquè són enginyoses i ocurrents, però es tracta de cedir o posar a disposició o hipotecar els drets audiovisuals, una part i no tots, per mig segle. I aquestes operacions amb un horitzó de mig segle, no hem de fer-les. Et diria, estimat Javier, que l'import fixat per CVC és molt inferior al que per nosaltres s'hauria de valorar el 10 per cent de LaLiga. Amb tot el meu afecte, ja t'he respost", va concloure Laporta.





Prèviament, el president blaugrana havia comentat que l'única via possible per complir amb el 'fair play' financer que demana LaLiga i poder inscriure Leo Messi era acceptar l'operació de LaLiga amb un fons inversor que, segons el mandatari, "hipoteca" durant 50 anys part dels drets audiovisuals del club.





"Sense tenir marge salarial, perquè la Junta anterior amb la seva acció talentosa va excedir el límit salarial, l'única via per tenir massa salarial per inscriure a Messi passava per acceptar una operació (la de LaLiga amb el fons CVC) que no veiem de cap manera interessant per al Barça, per l'import i pel fet que posa a la disposició d'aquesta operació, durant 50 anys, part dels drets audiovisuals del Barça", va esgrimir Laporta en roda de premsa, la qual cosa va provocar la reacció de Tebas.