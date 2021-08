S'ha detectat una bola de foc a 90.000 quilòmetres per hora que va sobrevolar el cel d'Almeria de matinada

L'observatori astronòmic de Calar Alt ha captat una bola de foc que ha travessat els cels d'Almeria a una velocitat de 90.000 quilòmetres per hora i una altura que rondava els 100 quilòmetres d'altitud, la qual va acabar amb una "explosió enorme" que va poder il·luminar el territori amb una intensitat major a la de la Lluna.





Segons ha indicat el centre, l'albirament va tenir lloc a les 0,22 hores de la nit de dijous passat. L'objecte va ser registrat pels detectors que el projecte 'Smart' que opera en els observatoris de Calar Alto a Almeria, Sierra Nevada a Granada, La Sagra també a Granada, La Hita a Toledo i des de l'observatori de Sevilla.





Bola de foc detectada sobre els cels d'Almeria. - CALAR ALTO









Com aquest objecte va passar molt alt sobre l'horitzó, les càmeres de vigilància externa de l'Observatori de Calar Alt només van poder veure un fort espurna. No obstant això, una de les càmeres de cel de la mateixa observatori sí que va captar l'esdeveniment en tota la seva magnitud.





Seguint l'anàlisi preliminar que ha realitzat el professor professor de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) i investigador principal del projecte, José María Madiedo, aquest fenomen ha estat causat per una roca despresa d'un cometa que ha impactat contra l'atmosfera a una velocitat estimada d'uns 90.000 quilòmetres per hora.





En aquest cas, aquesta bola de foc no ha estat una Perseida, sinó una Alfa-Capricórnida produïda per un meteoroide procedent de l'estel 169P / NEAT. La part lluminosa de l'esdeveniment va començar a una altitud d'uns 104 quilòmetres sobre el mar Mediterrani, al costat de les costes orientals d'Almeria. L'objecte va tenir després una trajectòria nord, per acabar a una altitud de 73 quilòmetres, ja sobre el terreny.