Telefónica millora la cobertura 5G a 37 municipis de costa catalans

Telefónica ha reforçat i ampliat la cobertura 5G a 37 poblacions costaneres de Catalunya, en les quals es preveu més concentració de persones aquest estiu.





En un comunicat aquest divendres, la companyia ha detallat que el reforç de cobertura s'ha fet a 16 poblacions de Tarragona, 14 de Girona-set de Barcelona.





Pel que fa a la població, es tracten tant de localitats petites de menys de 1.000 habitants --per exemple, El Port de la Selva (Girona) - com altres municipis més grans, com són Sitges (Barcelona), Cambrils (Tarragona) o Blanes (Girona).





L'operadora ha explicat que, abans de la temporada estival, es planifica la capacitat de les seves estacions de servei, i aquest any, en concret, s'han tingut en compte possibles modificacions en el moviment de persones a causa de les circumstàncies de la Covid-19 .





A Catalunya, actualment Telefónica cobreix amb 5G un territori equivalent al 83% de la població, fet que suposa arribar a més de 200 municipis.