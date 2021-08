Les dietes de baix índex glucèmic ajuden a prevenir la diabetis

@EP





Investigadors del CIBEROBN i la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, de la Universitat de Toronto i la Universitat de Zagreb han demostrat que les dietes de baix índex glucèmic podrien ajudar a prevenir i controlar la diabetis tipus 1 i tipus 2, millorant els nivells de glucosa en sang.





La diabetis és una malaltia en la qual els nivells de glucosa (sucre) en sang estan molt elevats i s'associen a un major risc de morbimortalitat i a una disminució de la qualitat de vida.





Per prevenir i controlar aquesta malaltia es recomana evitar el sobrepès, seguir una dieta saludable, augmentar l'activitat física i deixar de fumar, entre altres canvis necessaris en l'estil de vida.





Aquest estudi, publicat a la revista 'British Medical Journal', té l'objectiu d'utilitzar-se per l'actualització de les guies de pràctica clínica per a la teràpia nutricional en la diabetis de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD).





L'índex glucèmic (IG) és un nombre que classifica a un aliment que conté hidrats de carboni en funció de la quantitat en que eleva els nivells de sucre en sang després de la seva ingesta: únicament els aliments que contenen carbohidrats tenen un IG.





Per conèixer l'IG d'un aliment, es comparen els nivells de sucre en sang que s'obtenen després de la seva ingesta amb els nivells que s'obtenen després de la ingesta de glucosa pura o pa blanc (aliments de referència amb un IG de 100).





Per tant, comparant l'efecte que té un aliment ric en carbohidrats amb la glucosa pura o pa blanc sobre els nivells de sucre en sang, es pot establir un IG per a cada aliment. Es considera un IG baix quan és 55, mig quan està entre 56 i 69, i alt quan és 70.





Per exemple, els aliments amb un alt contingut en hidrats de carboni simples o sucre tindran un alt IG, com ara la pastanaga i patata cuita, la mel, el pa blanc, entre altres.





Estudis previs han demostrat que els patrons dietètics que tenen un baix índex glucèmic o càrrega glucèmica (CG) milloren el control glucèmic i els factors de risc cardiometabólico en persones amb risc de patir diabetis o que ja la pateixen, i s'associen a una menor incidència de diabetis i malalties cardiovasculars.





En aquest estudi col·laboratiu del CIBEROBN s'ha demostrat que les dietes o patrons dietètics amb un baix IG / CG reduïen l'hemoglobina glicosilada (HbA1c), que mesura el nivell mitjà de glucosa a la sang durant els últims tres mesos, en comparació amb les dietes amb un IG / CG alt.





A més, es van observar millores clínicament significatives en altres factors de risc cardiometabòlic (colesterol i triglicèrids en sang, pes corporal i inflamació) en el cas de pacients diabètics amb nivells de glucosa en sang moderadament controlats.





Atès que aquests beneficis s'observen més enllà del tractament concurrent amb fàrmacs orals per controlar la hiperglucèmia o amb insulina, els patrons dietètics de baix IG / CG, segons Jordi Sales-Salvadó del CIBEROBN, podrien ser especialment útils com a tractament complementari per ajudar les persones amb diabetis tipus 1 i 2 a assolir els seus objectius de control glucèmic i factors de risc cardiometabólico.