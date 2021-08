L'Ajuntament de Barcelona millora l'accés a Collserola des del barri de Torre Baró

@EP





L'Ajuntament de Barcelona rehabilita l'accés des del barri de Torre Baró al Parc Natural de Collserola amb les obres de reurbanització del camí que creua el parc de la riera de la Font d'en Magués.





En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament ha especificat que les obres comencen aquest estiu i acabaran a principis de l'any que ve, amb una inversió de 880.000 euros.





El consistori ha explicat que el camí que s'ha de renovar es troba actualment en un estat degradat, encara que s'utilitzi habitualment com a zona de passeig per a veïns o com accés a alguns habitatges.





El projecte de l'Ajuntament de Barcelona contempla la construcció d'un camí de vianants de formigó d'entre 3 i 3,5 metres d'ample i una zona de pícnic amb taules, papereres i aparcaments per a bicicletes.





En el recorregut s'instal·larà vegetació d'espècies autòctones i il·luminació per millorar la seguretat del traçat, i es substituiran els murs actuals per gabions amb pedres que serviran també com a refugi per a insectes i espècies beneficioses per a l'ecosistema de l'entorn.