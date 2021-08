Denunciades 118 persones per una festa en un local de Barcelona

@Guardia Urbana de Barcelona





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat a 118 persones per una festa aquest divendres de matinada en un local de barri de Born de Barcelona.





La policia ha desallotjat el local i ha denunciat a totes les persones que hi havia a la festa per incomplir les restriccions per la pandèmia de coronavirus, ha explicat la Urbana en un tuit.





També han sancionat als responsables del local per vuit infraccions administratives.