Una mare deixa morir de gana la seva nadó per celebrar el seu aniversari durant sis dies

Una mare que va deixar morir de gana la seva filla de 20 mesos mentre s'absentava durant sis dies per celebrar el seu aniversari número 18 ha estat condemnada a nou anys de presó.





Verphy Kudi, que ara té 19 anys, va admetre els càrrecs d'homicidi involuntari al jutjat de Lewes Crown (Regne Unit) després de deixar a la petita Asiah sola a casa en un bloc d'habitatges a Brighton, mentre estava de festa a Londres.





Amb una jaqueta negra i una màscara, l'adolescent va inclinar el cap mentre es llegien a la sala de tribunal els detalls dels últims dies de la vida de la seva filla.





Parlant davant la sala del tribunal el divendres, la fiscal Sally Howes QC va dir que les càmeres de seguretat que cobrien la casa de Kudi mostraven que havia deixat a Asiah sola a l'apartament durant sis dies.





Kudi va partir de Brighton el 5 de desembre i va viatjar a Londres, on va estar sis dies de festa amb el seu xicot. A la sala de tribunal es va escoltar com un parell de dies després, el 7 de desembre, va assistir a una festa en Elephant and Castle, es va quedar fora fins a les 4 del matí i fins i tot va fer que un DJ anunciés el seu aniversari.





El 9 de desembre va anar a una festa d'aniversari a Coventry, a 150 milles (240 quilòmetres) de Brighton. Va tornar a Londres a l'endemà, abans de tornar a casa a East Sussex el 11 de desembre.





Segons informes d'ITV, la jove mare va trucar al 999 a la seva arribada a casa i li va dir a l'operador "ajuda, el meu nadó no es desperta" després de trobar a la seva filla inconscient. El personal de l'ambulància va arribar a l'apartament de Kudi a Brighton poc després de les 6 de la tarda de l'11 de desembre i la van trobar "incoherent i angoixada" i la seva filla tirada a terra.





Els serveis mèdics es van afanyar a portar a Asiah a Royal Alexandra Children 's Hospital de la ciutat, però el personal mèdic no va poder reanimar-la. Un examen post-mortem i proves forenses van determinar que la causa general de la mort de Asiah va ser per "negligència"; una combinació de fam, deshidratació i grip.





Peter Wilcock QC, defensant Kudi, va dir que era "un cas veritablement tràgic i devastador". Wilcock va descriure al seu client com a "jove" i "vulnerable" i ha assenyalat l'impacte que qualsevol sentència tindria en ella en el futur.

















Kudi havia estat vivint a Gocher Court, un allotjament per a famílies vulnerables dirigit per una organització benèfica encarregada per l'Ajuntament de Brighton i Hove, des de la ruptura de la seva relació amb la seva mare.