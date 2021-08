Les farmàcies catalanes realitzen 2.000 tests d'antígens supervisats en cinc dies

Farmàcia @ep





Més de 2.000 persones s'han fet un test d'antígens ràpid per detectar el Covid-19 a les farmàcies catalanes en els primers cinc dies en què han estat disponibles.





Segons ha informat aquest divendres la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat, la nova modalitat, present en 1.300 farmàcies, ha permès detectar 50 positius.





El circuit, acordat entre el departament i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), determina que la prova té validesa clínica, a diferència dels tests que l'usuari es porta a casa per autodiagnosticar, i el resultat queda registrat en la història clínica, tot i que no serveix per obtenir el certificat Covid digital europeu.