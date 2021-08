Una dona mor al caure per una zona de penya-segats a Mallorca

Bombers Mallorca @ep





Una dona de 60 anys ha mort aquest divendres després de precipitar per una zona de penya-segats al Port de Sóller, a Mallorca, per causes que s'investiguen.





Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, l'avís s'ha produït cap a les 13.30 hores.





El cos es trobava en una zona de molt difícil accés pel que ha estat necessària la intervenció dels grups de muntanya de Guàrdia Civil i Bombers de Mallorca.