Chollazo: lloga un 'zulo' de 28 metres quadrats a Barcelona per només 865 euros

El problema del lloguer a Barcelona és conegut per tots. El preu dels pisos a la capital catalana no deixa de pujar mentre que els sous estan estancats, de manera que la població cada vegada té menys garantit aquest dret que en teoria protegeix la constitució: el dret a l'habitatge.





El mercat immobiliari està allunyat de la realitat, i prova d'això és el pis que CatalunyaPress ha localitzat al portal de lloguer de pisos Idealista. Té unes dimensions de 28 metres quadrats (el que tothom entén com un 'zulo'), està al barri Font de la Guatlla - que no és de les zones cares de Barcelona- i demanen per això ni més ni menys de 865 euros. Aquesta quantitat suposa el 91% del Salari Mínim Interprofessional, que actualment és 950 euros.









Per gairebé 900 euros podràs tenir un pis a Barcelona amb el sofà enganxat al llit, un bany on només entris tu i, per descomptat, zero il·luminació, perquè és interior totalment. La fantasia de qualsevol segrestador.





A destacar la fotografia on surt la cuina, d'última generació i equipada completament:









Per si el pis et sembla horrible, en l'anunci surt una foto de Plaça d'Espanya. Perquè sàpigues què et queda a prop i lloguis l'apartament amb la tranquil·litat que podràs estar fora d'ell.









Per acabar aquest article, m'agradaria demanar un minut de silenci per a tots aquells que estiguin buscant pis actualment a Barcelona. Ho necessiten.