Una petita erupció volcànica podria desencadenar una catàstrofe global

Científics de Cambridge han alertat sobre el risc de conseqüències globals catastròfiques per l'efecte dòmino que deslliguin petites erupcions volcàniques en regions vitals per a la Humanitat.





Els investigadors liderats pel de la Universitat de Cambridge han identificat set "punts de pinçament" on grups de volcans relativament petits però actius s'assenten al costat d'una infraestructura vital que, si es paralitza, podria tenir conseqüències globals catastròfiques.





Erupció d'un volcà a Galápagos @ep





Aquestes regions inclouen grups de volcans a Taiwan, Àfrica de nord, l'Atlàntic Nord i el nord-oest dels Estats Units. L'informe es publica a la revista Nature Communications.





"Fins i tot una erupció menor en una de les àrees que identifiquem podria fer erupció de cendres suficients o generar tremolors prou grans com per interrompre les xarxes que són fonamentals per a les cadenes de subministrament i els sistemes financers globals", va dir en un comunicat la doctora Lara Mani de CSER, autora principal de l'últim informe.





"De moment, els càlculs estan massa esbiaixats cap a explosions gegants o escenaris de malson, quan els riscos més probables provenen d'esdeveniments moderats que inutilitzen les principals comunicacions internacionals, xarxes comercials o centres de transport. Això és cert per als terratrèmols i el clima extrem, així com per a les erupcions volcàniques ".





Mani i els seus col·legues diuen que les erupcions més petites classificades fins al 6 en el "índex d'explosivitat volcànica", en lloc dels 7 i 8 que tendeixen a ocupar el pensament catastrofista, podrien produir fàcilment núvols de cendres, corrents de fang i esllavissades de terra que arruïnen els cables submarins, el que porta al tancament de mercats financers o devastació dels rendiments dels cultius, provocant escassetat d'aliments que provoquen disturbis polítics.





Com a exemple de la història recent, l'equip assenyala els esdeveniments de 2010 a Islàndia, on una erupció de magnitud 4 del volcà Eyjafjallajökull, a prop del principal "punt de pinçament" d'Europa continental, va veure columnes de cendra arrossegades pels vents de nord-oest a prop de l'espai aeri europeu, amb un cost de 5.000 milions de dòlars per a l'economia mundial.





No obstant això, quan la Muntanya Pinatubo a Filipines va fer erupció el 1991, una erupció de magnitud 6 unes 100 vegades més gran en escala que l'esdeveniment islandès, la seva distància de la infraestructura vital va significar que el dany econòmic general va ser menys d'una cinquena part de l'Eyjafjallajökull . Pinatubo tindria un impacte econòmic global de prop de 740 milions si ocorregués en 2021.





Les set àrees 'crítiques' identificades pels experts, dins de les quals erupcions relativament petites podrien infligir el màxim caos global, inclouen el grup volcànic en l'extrem nord de Taiwan. Llar d'un dels majors productors de xips electrònics, si aquesta àrea, juntament amb el port de Taipei, quedés indefinidament incapacitada, la indústria tecnològica mundial podria aturar-se.





Un altre punt conflictiu és la Mediterrània, on llegendes del món clàssic com el Vesuvi i Santorini podrien provocar tsunamis que destrossarien les xarxes de cable submergides i segellar el Canal de Suez. "Vam veure el que va fer un tancament de sis dies a Canal de Suez a principis d'aquest any, quan un sol vaixell portacontenidors encallat costava fins a deu mil milions de dòlars a la setmana en el comerç mundial", va dir Mani.





Les erupcions a l'estat de Washington al nord-oest del Pacífic podrien desencadenar corrents de fang i núvols de cendra que cobreixin Seattle, tancant aeroports i ports marítims. El modelatge d'escenaris per a una erupció de magnitud 6 de la Muntanya Rainier prediu pèrdues econòmiques potencials de més de 7.000 milions durant els següents cinc anys.





Els centres volcànics de gran activitat al llarg de l'arxipèlag indonesi, des de Sumatra fins Java Central, també voregen l'Estret de Malacca: un dels passos marítims més transitats del món, amb el 40% del comerç mundial travessant la ruta d'aquest estret cada any.





L'Estret de Luzón al Mar de la Xina Meridional, una altra ruta d'enviament clau, és el cor de tots els principals cables submergits que connecten a la Xina, Hong Kong, Taiwan, Japó i Corea de Sud. També està envoltat per l'Arc Volcànic de Luzón.





Els investigadors també identifiquen la regió volcànica que s'estén a banda i banda de la frontera entre la Xina i Corea del Nord, des de la qual columnes de cendra interromprien les rutes aèries més transitades a l'est, i assenyalen que un despertar dels volcans islandesos faria el mateix a l'oest.





"És hora de canviar la forma en què veiem el risc volcànic extrem", ha afegit Mani. "Necessitem deixar de pensar en termes de colossals erupcions que destrueixen el món, com es descriu en les pel·lícules de Hollywood. Els escenaris més probables involucren erupcions de menor magnitud que interactuen amb les nostres vulnerabilitats socials i ens porten en cascada cap a la catàstrofe".