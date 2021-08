La meitat de les morts en residències per covid-19 d'Espanya aquesta setmana són a Catalunya

@EP





Els morts per Covid-19 a les residències de gent gran espanyoles han augmentat de 36 a 71 e n l'última setmana, segons l'última actualització de dades de l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), publicades aquest divendres.





Així, en la setmana del 26 de juliol a l'1 d'agost s'han registrat 71 morts en centres residencials, gairebé el doble que la setmana anterior, quan van ser 36, confirmant-se així una tendència a l'alça que es ve produint des de començaments de juliol, quan va arribar a haver-hi zero morts.













Per comunitats autònomes, 35 morts, la meitat del total, s'han comptabilitzat a Catalunya. A la Rioja, s'han registrat nou morts; a Aragó, Illes Balears, Castella i Lleó i Madrid s'han produït 4 morts en cadascuna d'elles; a Canàries, Cantàbria, Navarra i País Basc, dues morts en cadascuna; i a Andalusia, Astúries i Extremadura, una mort en cadascuna.





També s'ha incrementat el nombre de contagis per coronavirus que han assolit els 1.150, 74 més que la setmana anterior. Si bé, s'observa que l'augment no és tan elevat com el que es venia donant durant la segona i tercera setmana de juliol, quan els casos confirmats van començar a multiplicar-se de 123 a 506 i de 506 a 1.076, respectivament.





En total, en el que va d'any 2021 s'han produït 3.954 morts en residències de gent gran, i 20.124 contagis confirmats.