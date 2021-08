Catalunya és la comunitat on s'han acumulat més contagis de covid-19 des de l'inici de la pandèmia

@EP





Espanya ha registrat 21.561 nous positius de covid-19 i 75 defuncions més des de dijous. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia el març del 2020 és de 4.588.132 i la de víctimes és de 82.006, amb una incidència acumulada a 14 dies de 591,14 infeccions per cada 100.000 habitants, uns 23 punts inferior en les últimes 24 hores.





Andalusia encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 21.053 casos, seguida de prop per Madrid amb 19.246 casos i Catalunya amb 18.034 casos. Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya és on més contagis s'han acumulat amb 853.123 casos, seguida de Madrid amb 837.188 casos i Andalusia amb 733.977 casos.





Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 82.006 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat, 75 més que dijous. En els darrers 7 dies hi ha hagut 342 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'ha registrat 64, Castella i Lleó 36, Catalunya 31, Madrid 31 i les Canàries 24. Només a Ceuta no s'ha registrat cap víctima mortal en l'última setmana.





20,87% DEL TOTAL DE LLITS PER A CRÍTICS









En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 10.015 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 8,48% de tots els llits disponibles. 1.928 persones estan ingressades a l'UCI, el 20,87% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 2.808 pacients a l'hospital per coronavirus, l'11,91% i a l'UCI n'hi ha 635, cosa que suposa un 48,18% de la capacitat total.





En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.199 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.405 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 248, a Madrid 221, a Andalusia 209 i al País Valencià 100.





GAIREBÉ EL 60% DE LA POBLACIÓ JA TÉ LA SEGONA DOSI





D'altra banda, el 69,8% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 33.141.450 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí.





El nombre de les que tenen la pauta completa arriba als 28.255.949 el 59,5% de la població.

El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 5 d'agost 60.456.988 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 58.542.495, que representen el 96,8% del total.





A Catalunya, de les 9.784.880 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 9.275.162, el 94,8% del total. Hi ha 5.224.989 persones amb almenys una dosi i 989 4.544.644 amb la pauta completa.

La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (10.556.340) i fins ara n'ha administrat el 99,6% (10.513.955) Extremadura i Astúries són les dues comunitats amb el percentatge més alt de dosis administrades, mentre que Melilla és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb el 81,2% (88.077 de 108.430).