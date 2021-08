L'incendi d'un vaixell al Port de Tarragona continua actiu però amb baixa intensitat

@EP





L'incendi d'un vaixell al Port de Tarragona aquest divendres a la tarda continua actiu però amb baixa activitat, han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Les mateixes fonts han apuntat que segueixen treballant en l'extinció perquè "no hi ha molta flama però encara hi ha alguns punts que continuen cremant" i en un tuit recollit per CatalunyaPress han especificat que treballen apagant focus dispersos amb flama de baixa intensitat a la zona del pont de l'embarcació de Tarragona.









En el mateix tuit han detallat que s'han desplaçat al lloc 37 efectiu s distribuïts en una vintena de dotacions que formen el dispositiu de Bombers. També participen en el dispositiu efectius de Bombers de Parc Químic i dos remolcadors amb canons d'aigua i helicòpters de Salvament Marítim.









Segons ha explicat el Port de Tarragona en un tuit, no hi ha risc d'abocaments al mar a causa d'aquest incendi al vaixell i una gavarra de recollida de residus es prepara per bombar l'aigua antiincendis que ha quedat dins el vaixell. L'aigua emprada per apagar l'incendi es recollirà i es tractarà com a residu per eliminar qualsevol risc per a l'entorn natural, ha afegit.