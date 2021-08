Riqui Puig penja una fotografia que fa enfadar als aficionats blaugranes

@EP





A Riqui Puig sembla que la marxa de Leo Messi li ha afectat poc. El migcampista del club blaugrana ha fet servir les seves xarxes socials per compartir amb els 3 milions de seguidors que té una fotografia on se'l veu "lluint llavis" assegut en el que sembla un cotxe dels que s'utilizen en els camps de golf per desplaçar-se.





@Instagram





Aquesta imatge, que l'ha publicat a les stories d'Instagram, no ha acabat d'agradar als aficionats del Barça, ja que Puig tampoc s'ha pronunciat respecte a l'adéu de Messi. En una entrevista feta per Jordi Ébole a Messi a finals de l'any passat, l'exestrella blaugrana ja va destacar que amb qui es portava millor era amb els "veterans" de l'equip, grup en el qual Puig no hi entra per la seva juventut.





Tant Riqui Puig com Messi han compartit les últimes dues temporades, encara que el migcampista no ha tingut un paper consant en el vestidor del primer equip. Tot i això, Puig sí que ha tingut recentment una bona ratxa en jugar quatre partits emistosos aquest estiu, en un dels quals ha marcat un gol contra l’Stuttgart amb una bona valoració de Koeman.