El K-4 espanyol s'emporta la medalla de plata

@EP





El k-4 espanyol ha sumat una nova medalla olímpica per a la delegació. L'equip de piragüisme ha acabat amb un temps d'1: 22.445, just per darrere d'Alemanya i per davant d'Eslovàquia. La prova del K-4 té una part explosiva i una altra de resistència. La velocitat és primordial durant els primers 100 metres i després es tracta de resistir perquè la teva velocitat no acabi desplomant.





En els primers 50 metres l'equip espanyol semblava estar per davant d'Alemanya. De fet, l'estratègia era clara i es volia trencar la cursa ràpidament per no haver de remuntar al final, però els germans es van adonar i no ho van permetre.





Malgrat això, quan es portaven 250 metres disputats, l'or semblava que seguia a l'abast. Tan sols els alemanys podien evitar-ho i no han dubtat a fer-ho. Era un mà a mà entre germans i espanyols que es van acabar portant els primers i deixant a Espanya amb una nova plata olímpica. Espanya va aconseguir aguantar fins al metro 350 per davant, però els últims metres d'Alemanya van ser molt explosius i es van emportar l'or.