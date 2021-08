Així seria el nou contracte de Leo Messi amb el Paris Saint-Germain

@EP





La sortida de Leo Messi del FC Barcelona és una realitat de la qual molts encara dubten. Després que Joan Laporta hagi confirmat la notícia en una roda de premsa, el gran dubte que queda ara és on jugarà Messi la temporada que ve. Hi ha hagut rumors sobre Chelsea o Manchester City, però el més ben situat per aconseguir els serveis de l'argentí és el Paris Saint-Germain.





El diari francès L'Equipe ha assegurat que les converses entre Messi i el PSG s'han intensificat en les últimes hores. "El PSG està decidit a fer tot el possible per aprofitar l'oportunitat excepcional de reclutar el sis vegades Pilota d'Or argentí Lionel Messi. En particular, preparant un contracte rècord", apunta el diari.





El contracte que maneja el PSG per intentar convèncer Messi és de dos anys amb l'opció de sumar-li un més. El salari rondaria els 40 milions bruts per temporada, unes xifres que només són possibles per a un equip que té el suport d'un Estat al darrere.





Més enllà de les xifres del contracte, Messi tornaria a jugar amb Neymar o Ángel Di María. Amb el brasiler ja va compartir vestidor a Barcelona i és coneguda la seva gran amistat, mentre que amb el 'fideu' comparteix selecció i han estat campions de la Copa Amèrica recentment. Un altre al·licient és que l'entrenador és Mauricio Pochettino, de la seva mateixa ciutat i a això se li afegeix la recent arribada de Sergio Ramos.





L'únic problema que podria tenir el PSG és el Fair Play Financer marcat per la UEFA, però a París saben que l'oportunitat de tenir Messi a les seves files és única i no vol deixar-la anar.