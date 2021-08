La selecció espanyola masculina d'handbol s'alça amb la medalla de bronze

@EP





La selecció espanyola masculina d'handbol s'ha emportat el bronze en un partit vibrant. 31-33 ha estat el resultat final davant d'un Egipte que ha venut molt cara la seva pell, però que no han pogut amb els espanyols. Una medalla de bronze que suposa la número 16 per a la delegació espanyola en els Jocs Olímpics.





La igualtat ha estat màxima durant tota la primera meitat. Tots dos conjunts anaven intercanviant gols i cap dels dos aconseguia distanciar-se en el marcador. Just abans de la mitja part, Espanya ha enganxat una petita estirada per situar-se amb 3 gols d'avantatge (16-19) i anar-se'n amb bones sensacions a l'entretemps.





No obstant això, Egipte no s'ha rendit aquí. Han tret tota l'arpa que portaven dins i han aconseguit posar en l'empat a 23 al marcador quan encara restaven més de 15 minuts de la segona meitat. Malgrat tot, la selecció espanyola no se l'ha vist incòmoda en cap moment i amb paciència mai s'ha posat per darrere. A la fi una nova estirada espanyola ha acabat per decantar la balança per 31-33 gols.





Amb aquesta victòria sembla que tanca una altra etapa. L'etapa d'una de les millors seleccions espanyoles d'handbol de tots els temps i ho fa aconseguint una medalla de bronze molt merescuda. Tan sols han caigut davant França i Dinamarca (les dues finalistes) en tot el torneig.