Giró donarà suport a la Moncloa i Foment en la campanya de retorn de les empreses catalanes

El Govern de Pedro Sánchez segueix mantenint converses amb empresaris i actors per intentar obtenir incentius i recuperar la presència d'empreses a Catalunya. Des d'Economia Digital assegura que des del Foment del Treball han aconseguit que Jaume Giró, conseller d'Economia de la Generalitat, col·labori i els ajudi per intentar generar un discurs de cara a començar un nou cicle econòmic.





Com és lògic, els empresaris catalans estan exigint a la Generalitat que elabori un pla de recuperació i aquest pas és important de cara a començar la tercera fase. Una fase on, segons la Moncloa, hi haurà una taula de diàleg que estarà prevista per a la tercera setmana de setembre. No obstant això, no serà la primera de les aproximacions, ja que des de fa mesos hi ha contacte per poder tenir una nova etapa de normalitat que permeti invertir a Catalunya.





Un dels punts que hi ha sobre la taula és aprovar una nova fiscalitat competitiva per intentar incentivar els empresaris a invertir a Catalunya, és a dir, que no hagin de pagar més en ciutats d'Espanya que a les d'altres països. Per a això, és important canviar la visió i la imatge que es té de la ciutat.





Perquè aquesta tercera fase tingui èxit és molt important que Giró i el Govern de Catalunya estiguin en el projecte. Tots guanyarien. La Generalitat demostraria que ells volen fer les coses bé, mentre que des de la Moncloa estarien portant al seu terreny a l'independentisme. Amb aquests passos fets i els que es volen donar amb la nova temporada política a partir de setembre es vol intentar que torni la normalitat entre el Govern Central i el Govern.





El problema és que Catalunya segueix patint. Moltes de les empreses trien altres destinacions per establir-se i abandonen la comunitat catalana. De fet, 254 empreses van marxar durant el primer semestre i pràcticament la meitat van acabar a Madrid. Per tant, la destinació madrilenya sembla ser millor en termes fiscals per a les empreses i per això es traslladen de manera constant des de 2017.





El balanç a Catalunya entre empreses és negatiu. Les que surten des de 2017 representen un total de 6.763, mentre que només hi ha 1.781 empreses que han arribat a la comunitat catalana. Una diferència de 4.982 empreses que suposa un dèficit important. Per això, aquesta nova normalitat hauria de permetre l'entrada de noves empreses i que no hi hagi tantes fuites.