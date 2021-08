La Lliga vol dividir els drets audiovisuals per obtenir més ingressos

@EP





Javier Tebas vol incrementar els ingressos de la Lliga Espanyola i, per això, vol fer un gir majúscul a la comercialització dels drets de televisió. Recentment han arribat a un acord amb CVC Capital Partners. En l'acord s'estableix que la lliga ha de cedir el 10,9% del negoci a l'empresa i aquesta donarà 2.700 milions d'euros que s'haurien d'invertir en els drets.





L'última vegada que la Lliga va signar un contracte ho va fer per uns 1.140 milions d'euros anuals. La idea amb l'entrada d'aquest nou fons és poder atraure nous operadors i que el negoci de la Lliga agafo de nou impuls. Les marxes de les grans estrelles en els últims anys del campionat espanyol li han deixat bastant per darrere de la Premier, la Sèrie A o la Bundesliga.





Amb el model actual que existeix, el repartiment dels drets audiovisuals són bastant desiguals. El 90% va dirigit als clubs de primera divisió, mentre que el 10% restant va als clubs de segona divisió.





En primera divisió el 50% dels ingressos es fa de manera equitativa entre tots els clubs, però les diferències arriben amb l'altre 50%. El primer 25% es divideix entre els equips, sent el 17% el que va dirigit al campió i es va reduint el percentatge fins al 0,25% que rep el cuer.





Del 25% restant, un terç va en funció dels ingressos per abonaments i taquilles, mentre que els dos terços restants tenen en compte l'aportació de cada club per generar valor als drets audiovisuals. Per això, Madrid, Barcelona i Atlètic són els que solen rebre més diners de tots els participants.





El FC Barcelona és el líder en aquests ingressos. En drets audiovisuals, en les últimes tres temporades, han rebut un total de 485.500.000 d'euros. El conjunt blaugrana sol estar entre els 160 i els 170 milions d'euros ingressats per drets audiovisuals durant la temporada. Per darrere estan equips com el Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid o el Sevilla.