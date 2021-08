Canvia el perfil de malalts que té l'UCI de la Vall d'Hebron completa

@EP





L'hospital de la Vall d'Hebron està al límit i té tots els llits de l'UCI plens. Des de l'hospital creuen que la baixada d'ingressos en planta ajudarà al fet que la unitat de cures intensives baixi del límit durant la setmana que ve.





Xavier Nupcials, cap de secció de l'UCI, ha explicat en ACN que actualment hi ha 74 llits a la unitat de cures intensives i que gairebé 60 són pacients afectats per la covid. "Esperem que a partir de la setmana vinent notem una baixada en la pressió", ha indicat Xavier Nupcials fent referència a la baixada d'ingressos en planta.





Les persones que hi ha actualment ingressades ha canviat. 3 de cada 4 persones que estan a l'UCI no estan vacunades contra la covid o que tenen la pauta incompleta. A més, afegeix que la franja d'edat majoritària està entre els 40 i els 60 anys. El cap de l'UCI ha remarcat que el perfil de pacients ha anat canviant durant la cinquena onada. A del principi la majoria era gent menor de 30 anys, mentre que ara la franja se situa per sobre.





Aquesta pressió sanitària a l'UCI ha arribat en un moment complicat, ja que coincideix amb els torns de vacances de personal. Durant més d'un any i mig han treballat sense parar i a l'hospital de la Vall d'Hebron estan intentant respectar el màxim els torns de vacances. Malgrat això, l'UCI ha hagut d'obrir més llits del que és habitual i això ha obligat que persones d'altres serveis hagin ajudat per afrontar l'estiu.





La pressió a l'UCI a Catalunya va baixar a principis de juliol, però Sant Joan, la fi de curs i els festivals han reactivat la cinquena onada. Per això, el dia 2 d'agost es va registrar un pic de 589 ingressats a les UCIS del territori Catalunya i que caldrà esperar per veure si aquestes dades continuen baixant igual que el de les persones ingressades en planta.