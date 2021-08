Només un 4% dels nens pateix els símptomes de la covid persistent

@EP





Entre el 10% -15% dels infectats pel SARS-CoV-2 desenvolupa Covid persistent, és a dir que el pacient manté la simptomatologia de la infecció un cop passada la fase aguda de la malaltia, més enllà de les 12 setmanes de l'inici dels seus símptomes. La major part de casos es donen en adults, i poc es coneix sobre com afecta els més petits.





Un estudi de la King's College de Londres (Regne Unit) fa llum al respecte. Els nens que desenvolupen símptomes de COVID-19 solen millorar al cap de sis dies i el nombre dels que experimenten símptomes més enllà de quatre setmanes és baix (4,4%).





"És tranquil·litzador que el nombre de nens que experimenten símptomes duradors de COVID-19 sigui baix. No obstant això, un petit nombre de nens experimenta una llarga malaltia amb COVID-19, i el nostre estudi valida les experiències d'aquests nens i les seves famílies", explica la professora Emma Duncan, autora principal de l'estudi.





En aquest treball, un ampli estudi publicat a la revista científica 'The Lancet Child & Adolescent Health', els investigadors van utilitzar dades recollides a través de l'aplicació per a telèfons intel·ligents 'ZOE COVID Study', que inclou dades de més de 250.000 nens britànics d'entre cinc i 17 anys. Els símptomes van ser notificats a través de l'aplicació pels seus pares o cuidadors (en lloc de ser avaluats directament en els nens) i l'equip no va recollir dades relatives a l'assistència a l'escola.





L'equip es va centrar en els informes recollits entre l'1 de setembre de 2020 i el 22 de febrer de 2021. Uns 1.734 nens van desenvolupar símptomes de COVID-19 i van rebre un resultat positiu en la prova de PCR a prop de l'inici dels símptomes, i aquests van informar regularment fins que van tornar a estar sans.





La majoria dels nens es van recuperar en quatre setmanes, i una minoria va experimentar símptomes després d'un mes (4,4%, 77 / 1.734). En general, només els quedaven dos símptomes després de quatre setmanes. El símptoma més comú experimentat pels nens amb una llarga durada de la malaltia va ser la fatiga.





El 84 per cent (65/77) dels nens van presentar fatiga en algun moment de la seva malaltia, i aquest va ser el símptoma més persistent. El mal de cap i la pèrdua del sentit de l'olfacte també van ser comuns, (cada símptoma experimentat pel 77,9 per cent (60/79) dels nens en algun moment del curs de la seva malaltia). No obstant això, el mal de cap era més freqüent al principi de la malaltia, mentre que la pèrdua del sentit de l'olfacte tendia a produir-se més tard i a persistir més temps.





Dels 1.379 nens que van desenvolupar símptomes a l'almenys dos mesos abans de la fi del període d'estudi (el 29 de desembre de 2020 o abans), menys del 2 per cent van experimentar símptomes durant més de vuit setmanes (1,8%, 25 / 1.379).





Els nens de més edat solien estar malalts durant més temps que els nens de primària (la durada mitjana de la malaltia va ser de 7 dies en els nens de 12 a 17 anys enfront de 5 dies en els nens de 5 a 11 anys). Els nens més també eren més propensos a tenir símptomes després de quatre setmanes que els nens més petits (5,1% [59 / 1.146] nens de 12 a 17 anys enfront de l'3,1 per cent [18/588] de 5 a 11 anys), però no hi va haver diferències en el nombre de nens que seguien tenint símptomes després de vuit setmanes (2% [19/934] de 12 a 17 anys enfront del 1,3% [6/445] de 5 a 11 anys).





"Vam descobrir que gairebé una quarta part dels nens simptomàtics que van donar positiu en la prova del SARS-CoV-2 durant la segona onada del Regne Unit no van informar dels símptomes principals, el que suggereix que la política de proves de Regne Unit ha de reconsiderar", apunta la doctora Erika Molteni, primera autora de l'estudi, també de la King's College de Londres.





Els nens amb COVID-19 van estar malalts durant més temps en comparació amb els nens amb altres malalties que van donar negatiu en les proves del COVID-19 (una mitjana de 6 dies de malaltia amb COVID-19 enfront de 3 dies amb altres malalties) i tenien més probabilitats d'estar malalts durant més de quatre setmanes (4,4% [77 / 1.734] amb COVID-19 davant del 0,9% [15 / 1.734] dels nens amb altres malalties).





No obstant això, al cap de quatre setmanes, el petit nombre de nens amb altres malalties tendia a tenir més símptomes que els que estaven malalts amb COVID-19 (una mitjana de 5 símptomes en el grup negatiu enfront de 2 símptomes en el grup positiu).





"Les nostres dades posen de manifest que altres malalties, com els refredats i la grip, també poden presentar símptomes prolongats en els nens, i és important tenir-ho en compte a l'hora de planificar els serveis de salut pediàtrica durant la pandèmia i després", ressalta Michael Absoud, autor principal de l'estudi i consultor i professor titular de la King's College de Londres.