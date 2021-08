Vilagrà assegura que Catalunya rep "un tracte just arran d'una llei orgànica, que és l'Estatut"

@EP





La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha replicat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que Catalunya no rep un tracte de favor per part de Govern central: "No és un tracte de favor, sinó que és un tracte just arran d'una llei orgànica, que és l'Estatut".





En una entrevista d'Europa Press, ha destacat que Madrid va ser de les últimes comunitats autònomes en constituir-se, mentre que Catalunya va ser de les primeres, i té un Estatut que va reformar per fixar aquesta relació bilateral: "Si altres comunitats no la tenen és perquè tenen un estatut més antic, primitiu, o no ho han lluitat".





La relació bilateral entre la Generalitat i el Govern espanyol "està molt clara i està votada per la ciutadania", ha dit Vilagrà després que Ayuso assegurés que Catalunya rep aquest tracte de favor, i després que critiqués que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudís a la Conferència de Presidents de divendres de la setmana passada a Salamanca i dies després l'Executiu català i el central es reunissin a la Comissió Bilateral.





Sobre aquesta trobada, a què va acudir Vilagrà, la consellera ha afirmat que va ser insuficient perquè no es van abordar tots els temes que volia plantejar la Generalitat: "En qualsevol cas, imprimirem ritme en els pròxims mesos, perquè volem que els 56 traspassos que hi ha sobre la taula es puguin fer efectius de forma ràpida i completa".





Vilagrà ha recordat que aquests 56 traspassos que vol la Generalitat inclouen tant assumptes competencials com patrimonials --com edificis de l'Estat a Catalunya--, i ha proclamat: "Nosaltres som ambiciosos i volem acabar gestionant els aeroports de Catalunya, també l'àmbit de Rodalies".





I ha advertit que el Govern vol "fins a l'últim euro" dels recursos derivats de la disposició addicional tercera de l'Estatut --que estableix que la inversió de l'Estat en infraestructures a Catalunya s'ha d'equiparar a la participació relativa del PIB català amb la de la resta de l'Estat--.





La consellera ha garantit que seran molt exigents perquè aquesta partida es contempli en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2022, que també han de reflectir els traspassos que s'acordin, segons Vilagrà, que descarta opinar sobre si ERC i Junts haurien pactat una estratègia conjunta davant els PGE al Congrés: "els grups parlamentaris prendran les seves decisions".





"Com Govern, el que volem és aconseguir el que és nostre. Volem tots aquests traspassos i els volem ràpid", i ho volen aconseguir mitjançant un treball intens per prioritzar els traspassos que estiguin més avançats, abordant-los un a un i sent exigents i ambiciosos, segons ella.





FONS EUROPEUS



Preguntada pels fons europeus Next Generation, que no figuraven en l'ordre del dia de la comissió, ha explicat que el Govern va exposar al principi de la reunió la necessitat de cogestionar-los, i ha insistit que l'ordre del dia de la reunió va ser insuficient i que "pel que fa al contingut, realment el balanç no és satisfactori".





Sobre si el Govern es penedeix de què Aragonès no anés a la Conferència de Presidents, Vilagrà ha remarcat que el Govern assisteix als fòrums en què es discuteix informació rellevant, i que han vist aquesta cimera "més com una operació de màrqueting" que una trobada de treball.





PRESSUPOSTOS CATALANS DE 2022



Sobre els pròxims Pressupostos catalans, ha assegurat que la CUP "és el soci preferent i únic" per negociar-los, i ha avançat que han començat a abordar l'articulació interna dels departaments i que intensificaran les reunions amb els 'cupaires' per plantejar les seves propostes.





Sobre el fet que la CUP rebutgi l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat que han acordat impulsar el Govern central i la Generalitat, ha assenyalat que aquest assumpte no figura en l'acord de governabilitat que van aconseguir ERC i la CUP, i ha assegurat que volen abordar qualsevol assumpte amb els 'cupaires': "el que farem sempre és complir l'acord que vam signar".





"Òbviament és el soci preferent, és un soci que ens dona suport a la governabilitat, i la nostra intenció és parlar tots els temes importants", tot i que no van poder tractar l'ampliació abans de fer-se pública perquè es va conèixer abans del previst, ha dit Vilagrà, que va participar en les negociacions per arribar a aquest acord amb la CUP.