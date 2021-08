La selecció espanyola de futbol es penja la medalla de plata davant Brasil

@EP





La selecció espanyola de futbol també ha caigut a la final dels Jocs Olímpics. Amb aquest resultat és el segon or que se li escapa a la delegació espanyola en el penúltim dia de competició. Brasil va ser superior i va aconseguir alçar-se amb l'or, repetint la gesta aconseguida a Rio el 2016.





La primera part ha estat completament dominada per Brasil. Espanya no s'ha trobat en cap moment el futbol que l'ha portat fins a la final i no ha tingut la possessió de pilota. Els brasilers han portat molt més perill durant els primers 45 minuts, però no ha estat fins al 37 quan han tingut la més clara. Un error d'Unai Simón a la sortida per una pilota aèria ha acabat en un xoc amb Cunha. L'àrbitre, després de consultar el VAR, ha assenyalat penal, però Richarlison l'ha tirat amunt.





Això sí, la decisió no ha enfonsat al Brasil ni ha donat més força a Espanya. En una de les últimes ocasions de la primera meitat, un centre que semblava perdre ha estat rescatat per Dani Alves. El lateral ha tornat la pilota a l'àrea i el dubte entre Pau Torres i Eric García l'ha aprofitat Cunha per posar l'1-0 amb el qual s'ha arribat a la mitja part.





A la segona part Espanya ha arrencat molt bé i de primer moment Oyarzábal ha marcat de volea l'1-1. A partir d'aquest moment el partit ha entrat en una calma tensa, on Óscar Gil, quan faltaven 5 minuts, ha enviat una pilota al pal i Bryan Gil, en el descompte, ha fet el mateix.





Amb el partit a la pròrroga, Brasil semblava molt més sencera que Espanya i en una contra Malcom ha destrossat a Vallejo en velocitat i ha encarat sol a Unai Simón. Sense posar-se nerviós ha creuat la pilota amb la cama esquerra i li ha donat al Brasil el seu segon or consecutiu en futbol en els Jocs Olímpics.





És la segona plata del dia per a la selecció espanyola, després de la sumada pel waterpolo femení. Amb aquesta derrota, Espanya suma la seva novena final perduda per equips en els Jocs Olímpics. Des de 1996 la delegació espanyola no suma una victòria en el partit decisiu per la medalla d'or.