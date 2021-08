El Cap de Creus queda tancat per l'elevat risc d'incendi

@EP





Els agents rurals han activat el nivell 3 pla Alfa en molts dels municipis de la zona de Girona per l'elevat risc d'incendi forestal a la zona. Els municipis afectats són Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera, Pau, El Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar, Vilajuïga, Colera i Portbou. Tots pertanyen a la zona de l'Alt Empordà a Girona.





Els municipis afectats han patit incendis forestals durant el mes i s'han cremat 450 hectàrees en aquesta zona. Per això, en aquesta zona de la Costa Brava està prohibit encendre focs, incloent-hi les barbacoes. A més, s'han cancel·lat a la zona les activitats esportives i els treballs forestals i agrícoles.





A la zona delimitada i a la qual no es pot accedir hi ha el Parc Natural de Cap de Creus, que ja ha estat clausurat. Aquesta decisió s'ha hagut de prendre basant-se l'elevat risc d'incendi que hi ha a la zona, així que la Generalitat ha optat per aplicar aquesta mesura preventiva.