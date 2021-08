Detingudes 178 persones per estafar presumptament més d'un milió d'euros a la Seguretat Social

@EP





La Policia Nacional ha detingut a la província de Màlaga a 178 persones per la seva presumpta participació en una organització criminal que hauria defraudat més d'un milió d'euros a la Seguretat Social, en una macro operació policial efectuada amb la col·laboració de la Subdelegació de Govern, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Servei Públic d'Ocupació.







Les empreses creades van servir de pantalla per a la tramitació irregular de fins a 80 prestacions per desocupació per un valor total de 413.792 euros i la inscripció fraudulenta de 178 altes en la Seguretat Social, el que ha ocasionat un perjudici econòmic a l'erari públic de més de 700.000 euros.





L'operació 'Denerys', liderada per investigadors de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, concretament de la UCRIF, ha permès desmantellar un entramat societari format per mitja dotzena de companyies fictícies, que simulaven contractes de treball dels que es valien els "empleats "per tenir accés a prestacions i subsidis de la Seguretat Social i del Servei Públic d'Ocupació, préstecs bancaris, regularitzacions de situació administrativa a Espanya per part d'estrangers i, en algun cas, com a via per assolir el tercer grau penitenciari.





La investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 6 de Màlaga, es va iniciar a finals de l'any 2019, després de detectar-se un contracte de treball fals durant la tramitació d'un permís de residència temporal i treball per compte d'altri a una ciutadana de nacionalitat russa.





Així, els investigadors van descobrir que l'organització criminal hauria creat una xarxa d'empreses fictícies, utilitzades per simular contractes de treball amb els quals poder accedir a prestacions i subsidis.







Tals contractes fraudulents eren oferts directament pels responsables de la trama, dos homes de nacionalitat espanyola amb vincles familiars, en diferents barris de Màlaga, a canvi d'una quantitat de diners en efectiu que oscil·lava entre els 400 i els 3.000 euros. En els esmentats contractes laborals es feia constar una clàusula on s'especificava que el treball es realitzaria per a grans cadenes comercials, un aspecte igualment fals.





Per no aixecar sospites, els responsables de la trama s'haurien valgut de diferents testaferros i, a més, haurien utilitzat instruments legals per a constituir societats mercantils.





Un cop donats d'alta en règim d'autònoms i simulant, a més, una activitat comercial que no existia, s'inscrivien en la Seguretat Social a totes aquelles persones que, previ pagament, estarien interessades a ser donades d'alta amb l'objectiu de poder accedir a un posterior cobrament de prestacions per desocupació o subsidi o qualsevol altre ajut social, obtenir beneficis penitenciaris, regularitzar la seva situació administrativa en cas d'estrangers, o utilitzar el contracte per obtenir préstecs personals o adquirir productes mitjançant finançament o pagament a terminis.