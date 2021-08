L'ONU avisa que el canvi climàtic afectarà durament la Mediterrània

@EP





Les zones que envolta el mar Mediterrani veuran com durant els pròxims anys els incendis, les sequeres i les onades de calor van a més. Tot això es deu a l'escalfament global i l'ONU ja avisa d'aquesta circumstància.





La realitat és que hi ha punts de món on hi haurà una major pujada de temperatures, però al viure tantes persones a la zona de la Mediterrània, aquesta es converteix en una de les majors preocupacions de la crisi climàtica. De fet, en l'informe ja han indicat que tan sols una pujada inferior al 2% evitaria una emergència climàtica tan catastròfica.





Els incendis vistos a Turquia, Grècia, Espanya o Itàlia només són el principi del qual es veurà durant els pròxims anys i amb més intensitat que l'actual. Això es deu al fet que les temperatures pujaran més ràpidament durant les pròximes dècades al voltant de la Mediterrània, així que també tindrà un impacte directe en l'economia.





En produir-se aquesta pujada de temperatures, el principal problema serà que moltes persones es veuran amb problemes d'escassetat d'aigua, tindran risc d'inundació costanera i calor que pot arribar a ser mortal, indica l'ONU. A més la superfície de boscos cremats també es veurà afectada, ja que augmentaran molt els incendis.