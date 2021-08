L'Espanyol empata en el seu últim test de pretemporada davant la Fiorentina

@EP





L'Espanyol ha sumat un nou empat en aquesta pretemporada. És el segon que aconsegueix durant la preparació que ja ha arribat a la seva fi. 1 victòria, 2 empats i 2 derrotes han estat els números finals d'un Espanyol que mira a l'inici de Lliga amb una mica de preocupació en la parcel·la ofensiva. Tan sols han aconseguit marcar 3 gols en els 5 partits que ha disputat durant la pretemporada.





La imatge que ha ofert l'Espanyol durant tota la preparació no ha estat la millor. Les sensacions del conjunt perico, a una setmana de començar la lliga, preocupen. Tot just aconsegueixen generar ocasions i els gols no arriben. Per això, el partit entre Fiorentina i Espanyol es va decidir des del punt de penal. Aquí, tampoc van brillar els jugadors de l'Espanyol, ja que tant Embarba com Fran Mérida van fallar els seus respectius llançaments.





El trofeu benèfic se'l va quedar la Fiorentina en els quals va ser un homenatge a Davide Astori i Dani Jarque. Dos jugadors que van morir en condicions molt similars a causa de la mort sobtada. L'estadi Artemio Franchi va ovacionar a tots dos en els minuts 13 i 21, els dorsals que vestien els futbolistes.





Amb aquesta trobada l'Espanyol acaba la seva preparació. El pròxim dia que es posin la samarreta de partit serà contra l'Osasuna, al Sadar dissabte que ve a les 17.00 hores per arrencar de manera oficial La Lliga Santander. La seva tornada a la màxima categoria del futbol professional.