El waterpolo masculí no pot amb Hongria i es queda sense medalla

La selecció espanyola de waterpolo no ha pogut sumar la medalla de bronze en el partit davant Hongria. La derrota davant la totpoderosa Sèrbia va deixar molt tocat als espanyols que no s'han reposat a temps per a la cita pel bronze. La derrota per 9 gols a 5 ha prolongat la ratxa del waterpolo masculí sense pujar a podi.





La realitat és que el torneig que ha realitzat la selecció espanyola ha estat magnífic. Va passar la fase de grups amb ple de victòries i es va plantar amb certa facilitat en semifinals. No obstant això, aquí es va creuar Sèrbia, la gran favorita, i va acabar amb el somni espanyol d'alçar-se amb l'or. Durant la trobada, Espanya no va ser capaç de materialitzar amb assiduïtat les oportunitats de superioritat numèrica i això va acabar llastant les seves opcions.





La primera meitat va ser molt igualada. De fet, el primer quart va acabar 3-3 i al descans era un 5-5. Tot empatat i el bronze s'anava a decidir en una segona part per oblidar de l'equip espanyol. El parcial en els dos últims quarts va ser de 4 gols a 0, massa temps sense anotar cap gol i això Hongria no ho va desaprofitar.





Amb el resultat final i el so de la botzina, la selecció espanyola masculina de waterpolo es va quedar sense la possibilitat de penjar-se la medalla de bronze. No obstant això, la realitat és que han deixat la seva marca en desplegar un molt bon joc en aquests Jocs Olímpics.