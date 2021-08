Vacunar-se contra la grip pot evitar l'ingrés a l'UCI per covid

@EP





Fa mesos que investigadors de tot el món desenvolupen estudis sobre la capacitat de protecció de la vacuna de la grip enfront de la Covid-19. A l'inici de la pandèmia va haver-hi dubtes, fins i tot confusió entre la població, sobre la possibilitat que les dues malalties fossin tan semblants que la vacuna de la grip pogués aturar la pandèmia. No obstant això, tot i que està clar entre la societat científica-mèdica que no serveix contra la SARS-CoV-2, sí que s'ha observat una protecció enfront dels seus símptomes més greus.





En l'estudi més gran presentat fins al moment -ja que ha estat realitzat sobre una base de dades de 74.000 pacients-, metges i científics de la Facultat de Medicina Miller de la Universitat de Miami (Estats Units) han demostrat que la vacuna contra la grip pot proporcionar una protecció "essencial" contra la Covid-19, ja que podria reduir la probabilitat d'ingrés a UCI dels pacients.





L'estudi, titulat 'Examining the potential benefits of the influença vaccine against SARS-CoV-2: A retrospective cohort analysis of 74,754 patients', és el més gran d'aquest tipus i va analitzar els registres de pacients anònims de tot el món, el que suggereix que la vacuna anual contra la grip redueix els riscos d'accident cerebrovascular, sèpsia i trombosi venosa profunda en pacients amb Covid-19. A més, els pacients amb COVID-19 que s'havien vacunat contra la grip també tenien una probabilitat significativament menor d'acudir al servei d'urgències i de ser ingressats a la unitat de cures intensives.





"Fins ara, només una petita part del món s'ha vacunat completament contra la Covid-19 i, amb tota la devastació que ha provocat la pandèmia, la comunitat mundial segueix necessitant trobar solucions per reduir la morbiditat i la mortalitat", ha expressat l'autor principal de l'estudi, el doctor Devinder Singh, cap de cirurgia plàstica i professor de cirurgia clínica a l'Escola Miller.





"Tenir accés a les dades en temps real de milions de pacients és una eina de recerca increïblement potent", ha afegit el doctor Singh, que ha realitzat l'estudi amb l'estudiant de medicina Susan Taghioff i el resident de cirurgia plàstica Benjamin Slavin, tots dos autors principals. "Juntament amb la formulació de preguntes importants, el meu equip ha pogut observar una associació entre la vacuna antigripal i la reducció de la morbiditat en els pacients de COVID-19", afirma.





Els investigadors van presentar prèviament els resultats de les seves dades preliminars al Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ECCMID), rebent atenció internacional. Ara que s'ha publicat l'estudi complet, els autors comparteixen els seus resultats detallats per primera vegada amb el públic en general i la comunitat científica.





L'estudi es va dur a terme utilitzant registres de pacients de diversos països, entre ells els Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Israel i Singapur. L'equip va examinar les històries clíniques electròniques no identificades de la base de dades d'investigació TriNetX de més de 70 milions de pacients per identificar dos grups de 37.377 pacients.





A continuació, es van aparellar els dos grups de pacients en funció dels factors que podien influir en el seu risc de susceptibilitat a la COVID-19 greu, entre ells l'edat, el sexe, l'ètnia, el tabaquisme i els problemes de salut com la diabetis, l'obesitat i la malaltia pulmonar obstructiva crònica.





Els membres del primer grup de l'estudi havien rebut la vacuna contra la grip dues setmanes i sis mesos abans de ser diagnosticats amb Covid-19. Els del segon grup també tenien un diagnòstic positiu de Covid-19, però no estaven vacunats contra la grip.





Després, es va comparar la incidència de 15 complicacions associades a la malaltia (sèpsia; accidents cerebrovasculars; trombosi venosa profunda; embòlia pulmonar; insuficiència respiratòria aguda; síndrome de dificultat respiratòria aguda; artràlgia o dolor articular; insuficiència renal; anorèxia; infart de miocardi; pneumònia; visites al servei d'urgències; ingrés a l'hospital; ingrés a l'UCI, i mort) en els 30, 60, 90 i 120 dies següents a la prova positiva de Covid-19 entre els dos grups.





HI HA UN 20% MÉS DE POSSIBILITATS DE INGRESSAR A L'UCI SI NO ESTÀS VACUNAT DE LA GRIP





L'anàlisi va revelar que els que no s'havien vacunat contra la grip tenien una probabilitat significativament més gran (fins a un 20% més) d'haver estat ingressats a l'UCI. També eren significativament més propensos a visitar el servei d'urgències (fins a un 58% més), a desenvolupar sèpsia (fins a un 45% més), a patir un accident cerebrovascular (fins a un 58% més) i una trombosi venosa profunda (fins a un 40% més). El risc de mort no es va reduir.





Així mateix, els investigadors també van poder calcular quants pacients positius en Covid-19 haurien de rebre la vacuna contra la grip per evitar un resultat advers. En particular, van descobrir que només 176 pacients havien de rebre una vacuna antigripal per evitar una visita al servei d'urgències en els 120 dies següents a la prova positiva de Covid-19. A més, només 286 pacients necessitaven haver rebut la vacuna de la grip per evitar un cas de sèpsia, que se sap que és la malaltia més cara de tractar en el sistema sanitari nord-americà.





Finalment, per cada 440 pacients que estaven al dia amb la vacuna de la grip, es va evitar un ingrés a l'UCI. Tot i que encara no se sap exactament com la vacuna antigripal proporciona protecció contra la Covid-19, la majoria de les teories apunten que la vacuna antigripal pot reforçar el sistema immunitari innat, és a dir, les defenses generals amb les quals es neixen i que no protegeixen contra cap malaltia específica.





Els resultats, segons els autors de l'estudi, suggereixen fermament que la vacuna antigripal pot protegir contra diversos efectes greus de la Covid-19. No obstant això, recomanen encaridament que les persones es vacunin contra la Covid-19, a més de la seva vacuna anual contra la grip.





Amb tot, afegeixen que es necessita més investigació, en forma d'assajos prospectius de control aleatori, per provar i comprendre millor la possible relació, però que, en el futur, la vacuna antigripal podria utilitzar-se per ajudar a proporcionar una major protecció en els països en què escasseja la vacuna contra la COVID-19 o fins i tot ajudar en la lluita contínua contra els casos d'avanç en aquelles persones ja vacunades contra la COVID-19.





"La promoció continuada de la vacuna contra la grip també té el potencial d'ajudar a la població mundial a evitar un possible brot simultani de grip i coronavirus", va dir Taghioff. "Independentment del grau de protecció que ofereixi la vacuna antigripal contra els resultats adversos associats a la COVID-19, el simple fet de poder conservar els recursos sanitaris mundials mantenint el nombre de casos de grip sota control és raó suficient per defensar els esforços continus de promoció de la vacunació antigripal a tot el món. "