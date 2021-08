Grècia evacua milers de persones en ferri pels incendis

@EP





Espanya ha enviat ajuda a aèria a les zones afectades de Grècia. Actualment hi ha més de 150 incendis actius i cinc d'ells són molt grans. Les illes d'Atenes i Eubea són dues de les més afectades per aquests incendis i milers de persones han hagut de ser evacuades de manera frenètica per les altes temperatures, la humitat molt per sota del que seria normal i les ratxes de vent que estan complicant l'extinció de foc.





El foc no només està obligant a desallotjar persones, sinó que es dirigeix a la reserva d'aigua més important de la ciutat. I, a més, també ha obligat a tallar l'autopista que uneix Atenes amb el nord del país.





En les últimes hores, les flames de l'incendi han arribat fins a la zona d'Eubea i també s'ha hagut d'evacuar gairebé 700 persones en ferri. Moltes de les persones que han hagut de ser desallotjades han estat lluitant durant diverses hores per intentar defensar les seves cases, però ha arribat un punt en què han hagut de fugir per poder salvar la vida.





A hores d'ara, els bombers estan completament desbordats. En les últimes hores s'han produït 426 incendis en zones urbanes, 91 forestals i, a més, han hagut d'atendre moltes trucades de persones que demanaven ajuda. Les flames de l'incendi ja han afectat milers d'hectàrees forestals i molts habitatges.