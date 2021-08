El festival de música Sons del Món abaixa el teló aconseguint els 13.000 assistents

@EP





El festival musical Sons del Món, celebrat a Roses (Girona), ha tancat la seva XIV edició havent aconseguit el 85% de la seva ocupació total permesa per les restriccions a causa del coronavirus, el que equival a 13.000 espectadors.





En un comunicat, l'organització ha fet aquest diumenge un balanç "molt positiu" de l'edició, la segona que se celebra al context de pandèmia, i que ha tingut un aforament limitat al 70%.





La Ciutadella de Roses ha acollit, al llarg de tres caps de setmana, artistes com Aitana, Oques Grasses, Stay Homas, Nil Moliner i God Save The Queen --que han esgotat les seves entrades-- així com Fangoria, La Casa Azul, Rosario i Amaral.