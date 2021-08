Aquestes són les gasolineres més barates per posar benzina

@EP





La pujada de la gasolina segueix aconseguint xifres de rècord. El preu continua disparant i ha registrat màxims als quals no s'arribaven des de feia 7 anys. La gasolina té un preu d'1,42 € per litre, mentre que el dièsel està situat en 1,27 € el litre.





No obstant això, els preus no són iguals en totes les gasolineres. Algunes companyia de baix cost té preus que ronden els 10 cèntims més barats per litre que les grans marques com BP, Repsol o Cepsa. Aquestes dades han anat creixent des de l'inici de la pandèmia i han arribat a incrementar-se les xifres en un 50%.





La benzinera més cara és BP. Els preus de la gasolina 95 estan situats a 1,43 euros per litre i els del dièsel a 1,29 euros per litre. Mentrestant, Repsol està molt proper a aquests preus, igual que Cepsa. Són les tres marques més conegudes i les que més han aplicat les seves pujades en aquest últim any i mig.





A la banda contrària es troben les gasolineres de baix cost, les que no representen a les grans marques i són independents. La gasolina està situada a 1,31 euros per litre i 1,17 euros per litre en el qual es refereix al dièsel.





La pujada dels preus dels carburants estan suposant un fre important per a l'economia espanyola, ja que està augmentant de manera directa la inflació. De fet, des del Govern ja es va avisar a Brussel·les de l'impacte que tindria això en el PIB que ronda els 9.000 milions d'euros.