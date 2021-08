Els investigadors avisen que relaxar les restriccions podrien generar noves mutacions de la covid

@EP





Els investigadors de la Universitat d'East Anglia i l'Institut Earlham han advertit sobre els problemes que pot tenir la societat si es relaxen massa les restriccions, ja que podrien generar-se noves variants que ja siguin resistents a les vacunes.





La situació de virus segueix estant descontrolada i l'augment de casos que s'estan donant en les últimes setmanes són noves oportunitats perquè el virus pugui mutar i convertir-se en més perillosos. I un dels majors problemes és que gran part de la població mundial continua sense tenir les seves dosis de la vacuna.





Tenint en compte tot això, la relaxació de les restriccions l'únic que fan és afavorir la transmissió de virus i això provoca l'expansió i l'aparició de noves variants, ja que tot va evolucionant. Des de l'estudi han indicat que limitar la propagació de virus el que fa és rebaixar el nombre de morts en el futur.





Segons l'estudi, per frenar el ritme d'aparició de noves variants s'ha d'actuar de manera ràpida i amb decisió per intentar reduir el nombre de persones infectades. Mentre que els nens no estiguin vacunats el risc de rebrot continua sent alt, ja que les variants noves són capaços d'infectar als nens.





Per poder relaxar les restriccions, des de l'estudi s'ha proclamat que tan sols es podrien relaxar les restriccions si el nombre R és inferior a un. Mentrestant continua sent perillós aixecar-les.