Leo Messi s'acomiada del FC Barcelona: "He fet tot el possible per quedar-me, em vaig abaixar el sou un 50%"

@EP





Leo Messi ha comparegut en roda de premsa per acomiadar-se de club de la seva vida. El ja excapità del FC Barcelona ha volgut aclarir els motius pels quals abandona l'entitat i ha remarcat els problemes financers que té el Barcelona, tal com ja va fer Joan Laporta durant la seva última roda de premsa.





El crac argentí pràcticament no ha pogut arrencar amb la roda de premsa. Res més posar-se davant del micròfon s'ha posat a plorar desconsolat i ha trigat diversos minuts a poder començar a parlar. Un cop ho ha aconseguit, Leo Messi ha volgut agrair a totes les persones que formen el club i ha tingut especials paraules d'afecte cap a tots els aficionats.





"Vaig donar tot el que tenia per aquesta samarreta i em vaig més que d'acord. Gràcies per l'afecte a tota la gent, no volia acomiadar-me així. M'hauria agradat anar-me'n amb una ovació, amb el camp ple, amb la gent corejant el meu nom", ha dit Messi durant l'inici de la roda de premsa.







Un cop passat al torn de preguntes, Leo Messi ha contestat a un total de 22 preguntes realitzades pels periodistes i s'ha mantingut molt ferm en la seva postura. "Jo vaig fer tot el possible per quedar-me i no va poder. El club no sé si va fer tot el possible", ha explicat el crac argentí durant el torn de preguntes.





A més, Messi ha confirmat el que el món ja sabia. "L'any passat volia anar-me'n, aquest no. Per això la meva tristesa. Sí, és el moment més difícil de la meva carrera. He tingut molts moments difícils, moltes derrotes, però l'endemà tenies revenja. Ara no, ja no hi ha marxa enrere , això s'acaba ", han estat les paraules de Messi.





REBAIXA DE SOU





"Hi havia baixat el 50% de la meva fitxa i havíem tancat el contracte, no em va demanar res més. Això que es diu que em van oferir baixar-me un 30% més és mentida", en referència al que cobrava i el que estava disposat a fer per quedar-se a Barcelona.







No obstant això, els problemes econòmics que té el Barcelona i que ha remarcat Messi durant la roda de premsa, com ja va fer Laporta, han fet que fos completament impossible inscriure a Leo Messi com a jugador del club i mantenir-lo en el Barcelona els dos pròxims anys com es pretenia.





L'EMBOLIC DE LA FOTO AMB JUGADORS DEL PSG





El PSG està sonant amb molta força durant les últimes hores i les fotos que han sortit de Messi amb Di María, Parets, Verrati i Neymar van fer saltar les alarmes. No obstant això, el mateix crac argentí ha explicat el que va passar sense cap mena de problema i de la manera més natural possible.





"M'anava a ajuntar amb Di María i Parets, ja ho vam dir a la fi de la Copa Amèrica. Anàvem a passar la nit. Em crida Ney i em va dir que estava a Eivissa. Aquí ens ajuntem tots, estava Verratti també. Em van dir que fora a París, va ser tot de broma, una casualitat i una foto a la qual se li va donar més pista de la que té", aquesta és la història que ha explicat l'argentí.