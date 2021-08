Els talibans aconsegueixen el control de Kunduz, una ciutat estratègica

@EP





Els talibans ja controlen la ciutat de Kunduz. Aquesta és una ciutat estratègica per a realitzar l'assalt a províncies de nord, a més de ser la tercera capital de província que conquisten a les últimes 72 hores. Amb aquesta ocupació, els talibans segueixen avançant i guanyant terreny i les seves accions estan consolidant grans zones de terreny i ara ja s'estan focalitzant en ciutats que són claus en l'àmbit militar.





Les forces afganeses han llançat una ofensiva per intentar conservar el municipi a les mans, però els talibans han aconseguit el control d'aquesta. L'avantatge estratègic d'aquest punt es dona per la seva gran situació geogràfica. Dona accés directe a les províncies del nord i està molt ben connectada amb altres grans ciutats com Kabul.





Amb la lluita desfermada, moltes botigues i edificis es van incendiar al voltant de l'aeroport de Kunduz, a més de la caserna general de la policia a la ciutat. La BBC ja ha informat que la bandera dels talibans ja està posada a l'Ajuntament de Kunduz, així que la província es pot donar per controlada.