Dos submarinistes moren al port de Segur de Calafell a Tarragona

@EP







Dos submarinistes, de 50 i 56 anys, han mort aquest diumenge al matí mentre practicaven submarinisme a la zona del port de Segur de Calafell (Tarragona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut un avís a les 11.02 hores que ha alertat que hi havia un grup de persones fent submarinisme i una d'elles estava inconscient i l'havien tret de l'aigua per fer-li la reanimació cardiopulmonar.





Al lloc de l'accident han acudit efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han seguit amb les tasques de reanimació, encara que l'home, de 50 anys, finalment ha mort. D'altra banda, mentre els sanitaris atenien a aquesta persona, el grup de submarinistes ha trobat a faltar un altre dels seus components i han començat a buscar-lo.





Ha estat trobat per una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra i l'han portat a port per reanimar-lo, tot i que aquest segon home, de 56 anys, també ha mort.





Al lloc també s'han desplaçat efectius de la policia local de Calafell i de la Guàrdia Civil, que investiguen les causes de la mort, així com 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, equips dels GEAS i del servei marítim, per inspeccionar l'aigua i recuperar qualsevol objecte.