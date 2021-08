@EP





Jorge Martín ha aconseguit sumar la seva primera victòria en la categoria reina. En el seu any de rookie ja ha aconseguit dues poles i ha aconseguit la primera posició en la cursa de diumenge. Per darrere seu ha acabat Joan Mir amb la Suzuki i Fabio Quartararo amb la Yamaha.





La cursa ha començat moguda. Salvadori ha passat per sobre de la moto de Dani Pedrosa (qui havia caigut segons abans) i les dues motos han començat a cremar. La millor notícia és que no hi ha hagut de lamentar res i els dos pilots estan bé, tot i que Salvadori ha arribat al box amb una coixesa evident. Direcció de carrera ràpidament ha tret la bandera vermella i ha netejat la pista.





A la segona sortida, Jorge Martín no ha donat cap opció. Ha passat a Miller i no ha deixat anar el lideratge, no ha comès cap error i ha rodat com un rellotge durant les 27 voltes que ha durat la cursa. Gran part d'ella l'ha hagut de fer amb Joan Mir enganxat a la seva roda del darrere, però la pressió del mallorquí no ha posat nerviós al madrileny que ha guanyat amb més d'un segon de marge.





Per darrere, Quartararo ha tingut una bonica lluita amb Jack Miller fins que l'australià se n'ha anat a terra quan restaven 8 voltes. En plena remuntada, al revolt 7 ha entrat alguna cosa llarg i s'ha anat a terra, deixant el podi en mans d'un Quartararo que no ha tingut ritme per lluitar amb els líders, però que tampoc ha patit per sumar bons punts.





La resta dels espanyols han tingut una sort dispar. Rins ha acabat setè en una cursa més aviat discreta, Marc Márquez, remuntant, ha arribat fins a la vuitena posició després d'unes primeres voltes complicades. Per darrere seu han entrat Àlex Márquez i Dani Pedrosa, mentre que Lecuona i Pol Espargaró han acabat en la posició 15 i 16. La mala sort s'ha acarnissat amb Maverick Viñales que ha hagut de sortir des del pit-lane i ja no ha pogut remuntar.